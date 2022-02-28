ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от соревнований

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить любые российские команды от участия во всех соревнованиях.

Российскую сборную исключили из отборочного тура к чемпионату мира, который пройдет в Катаре. Команды российской премьер-лиги не будут участвовать в еврокубках. В заявлении ФИФА говорится, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от участия в турнирах до особого распоряжения.

Такое решение было принято в связи с началом спецоперации президента России Владимира Путина по освобождению Донбасса от гнета украинской власти. Глава государства отметил, что такая мера является вынужденной и несет только миротворческую миссию.