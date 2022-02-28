Евролига может аннулировать результаты трех российских клубов в турнире

Совет баскетбольной Евролиги может вынести решение об аннулировании результатов российских клубов — УНИКСа, «Зенита» и ЦСКА — в турнире.

Евролига выпустила заявление, в котором подтвердила санкции в отношении российских команд. Три клуба приостановили участие в турнире на неопределенный срок по решению организации.

Также рассматривается вопрос об аннулировании результатов ЦСКА, УНИКСа и «Зенита». Решение могут принять «в случае неблагоприятного развития ситуации».

Санкции в отношении российских спортсменов и клубов, участвующих в различных турнирах, ввели на фоне специальной военной операции по демилитаризации Украины. Решение Москвы о спецоперации было вынужденным и принято для защиты жителей ЛНР и ДНР.