Эксперт Никулин: Киев тянет время при помощи мирных переговоров

Начавшиеся в Гомельской области переговоры между представителями России и Украины едва ли приведут к значимым дипломатическим результатам. В этом уверен военный эксперт Игорь Никулин.

Киев имитирует мирный диалог и пытается снизить активность специальной операции ВС РФ, объяснил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в интервью телеканалу «360».

«Скорее всего, (переговоры окончатся. — Прим. ред.) ничем, затяжкой времени. (Украинская сторона. — Прим. ред.) будет тянуть время, у них это единственная, по-моему, задача. России нужно продолжать свои действия и не останавливаться ни на секунду», — заявил политолог.

По словам Никулина, нельзя давать ни единого шанса радикальным боевикам и националистам на перегруппировку, пополнение и возможность получения нового вооружения западного производства.

Переговоры между делегациями РФ и Украины начались в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, в них участвуют высокопоставленные сотрудники МИД и министерств обороны обеих стран.