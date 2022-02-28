Всемирная организация пляжного футбола не будет проводить турниры в России

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) прислушалась к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА) и решила не проводить турниры в России.

В BSWW заявили, что всегда скрупулезно выполняли рекомендации МОК и ФИФА и этот раз не будет исключением. Организация опечалена происходящим на Украине, поэтому планирует принять рекомендуемые ограничительные меры для России. BSWW не будет проводить турниры на территории страны.

«Мы уже работаем над изменением календаря предстоящего сезона, а также постоянно поддерживаем активную связь с затронутыми футбольными ассоциациями», — говорится в заявлении BSWW.

Ограничительные меры связаны с проводимой президентом России Владимиром Путиным спецоперации в Донбассе, которая направлена на защиту жителей ЛДНР от украинской власти. Российский лидер заявил, что преследует исключительно миротворческие цели.