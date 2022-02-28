Рябков встретился с послом США Салливаном на фоне враждебных акций у посольства России

Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил послу США Джону Салливану протест по причине враждебных акций у российского посольства в Вашингтоне. Об этом сообщили в МИД РФ.

В понедельник, 28 февраля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел дипломатическую встречу с послом США в Москве Джоном Салливаном. Американскому послу был заявлен решительный протест на фоне акциями у российских диппредставительств в Штатах. Также Рябкова возмутило бездействие правоохранительных органов Вашингтона в связи с этим.

«Передано требование в срочном порядке предпринять исчерпывающие меры по обеспечению неприкосновенности российских загранучреждений, защиты жизни и здоровья их сотрудников и членов семей в соответствии с международными обязательствами Вашингтона», — пишет МИД РФ в официальном сообщении.

Представители российского МИД также подчеркивают, что в ходе встречи на обсуждение были подняты «вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в военно-политической сфере».