Китайские эксперты рассказали о напугавшем Запад «запасном козыре» Путина

Особый режим боевого дежурства, в который президент РФ Владимир Путин перевел ядерные силы страны в ответ на угрозы Запада из-за российской спецоперации на Украине, отличается от режима сдерживания.

Об этом с тревогой сообщает китайское издание «Хуаньцю шибао», приводя мнение военного эксперта Сун Чжунпина, который также напоминает, что недавно, 19 февраля в России под руководством президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко успешно прошли плановые учения сил стратегического сдерживания.

Эти действия Москвы, отмечает китайский эксперт, вызвали у других стран сильное беспокойство.

Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по спасению Донбасса, а 27 февраля стало известно о готовности Москвы провести переговоры с украинской стороной, что привело к небольшому снижению градуса напряженности. Однако практически сразу российский лидер отдал приказ перевести силы сдерживания ВС РФ в режим несения боевого дежурства.

По мнению китайских военных аналитиков, таким образом Москва решила продемонстрировать всему миру имеющиеся у нее «запасные козыри», чтобы предостеречь страны, не связанные с Украиной, от вмешательства во внутренние дела этой страны или в переговорный процесс с Россией, и тем более от того чтобы угрожать национальной безопасности самой России.

Как раз после того как 27 февраля в середине дня стало известно о прибытии российских переговорщиков в белорусский город Гомель и готовности к переговорам с делегацией Украины, которая еще только направлялась к месту встречи, появилась пугающая новость о решении, принятом Владимиром Путиным на совещании с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

kremlin.ru /

Как заявил на этом совещании Владимир Путин, западные страны не только предпринимают по отношению к России недружественные шаги, но и высшие должностные лица ведущих стран позволяют себе агрессивные высказывания в адрес РФ, напоминают китайские эксперты. в связи с этим президент России и приказал перевести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

При этом автор материала напоминает, что за день до этих событий, 26 февраля, президент США Джо Байден, говоря о ситуации на Украине, заявил, что у Вашингтона есть два варианта дальнейших действий – ввести против РФ новые санкции, или развязать с ней полномасштабную войну.

«Ядерное оружие, безусловно, является самым смертоносным и разрушительным оружием. Сам факт появления данного оружия создал для человечества риск полного уничтожения в любой момент. У многих людей от упоминания о нем "пробегает холодок по коже". В таком случае, что значит перевод Россией сил сдерживания в особый режим боевого дежурства»? — рассуждает автор материала.

Global Look Press / Chris Kleponis / Consolidated News Photos

Как заявил в интервью «Хуаньцю шибао» военный эксперт Сун Чжунпин, между особым режимом несения боевого дежурства и режимом сдерживания есть большая разница.

«Режим сдерживания – это наличие на вооружении у государства ядерного оружия. Особый режим боевого дежурства подразумевает завершение установки ядерных боеголовок на ракетах и расчета данных о целях, а также готовность к запуску ядерных ракет. Это значит, что все виды ракетного вооружения будут находится в режиме ожидания – цели определены, и соответствующие данные подгружены. В случае получения приказа, выполняется прицеливание для нанесения ядерного удара», — объяснил эксперт.

При этом эксперт напомнил о проведенных на днях учениях сил стратегического сдерживания, в ходе которых российские военные под руководством российского и белорусского президентов провели пуски крылатых и баллистических ракет, успешно поразив все намеченные цели.

Участие в учениях принимали подразделения ВКС РФ, Южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения, а также Северного и Черноморского флотов.

ВКС в ходе учений успешно поразили цели ракетами «Кинжал», а корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски ракет «Калибр» и новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». Также были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и крылатой ракеты наземного базирования «Искандер».

youtube.com / Prt Scr Телеканал ЗВЕЗДА

Рассуждая о том, является ли перевод Россией своих стратегических сил в особый режим боевого дежурства простой демонстрацией мощи или это наивысшая точка в проводящейся на Украине спецоперации, Сун Чжунпин отмечает, что Москва послала всему миру предельно ясный сигнал.

«Смысл этих действий предельно ясен: странам, не связанным с Украиной, больше не следует вмешиваться в мирные переговоры между двумя сторонами и во внутренние дела Украины и уж тем более угрожать национальной безопасности России. В противном случае Россия займет более жесткую позицию для разрешения споров», — объясняет китайский военный эксперт.

Таким образом Владимир Путин использует «запасные козыри» не только для того, чтобы ответить на экономические санкции Запада, но и для того, чтобы предотвратить вмешательство правительств западных стран в конфликт на Украине.

Тем более что глава британского МИД Лиз Трас 27 февраля отправилась на Украину, чтобы публично выразить украинским властям поддержку Великобритании.

Россия, подчеркивает Сун Чжунпин, проявляет бдительность в данном вопросе, и поэтому принимает заблаговременные меры и предостерегает своих противников от опрометчивых шагов.