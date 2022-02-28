ЦСКА, «Зенит» и УНИКС исключаются из Евролиги на неопределенный срок

Евролига анонсировала санкции против нескольких российских клубов, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Совет Евролиги поручил остановить участие ряда команд из России в турнире. Так, приостанавливается членство в чемпионате для «Зенита», УНИКСа и ЦСКА.

Кроме того, клуб «Локомотив-Кубань» не сможет участвовать в Кубке Европы.

«Евролига вернется к этому вопросу, когда вызванная конфликтом России и Украины ситуация в мире улучшится», — рассказывает источник агентства.

Также Евролига аннулирует результаты, которых достигнут баскетбольные команды РФ в регулярном чемпионате, если ситуация на Украине продолжит ухудшаться.

Всего в Евролиге играют три российских клуба. Это ЦСКА из Москвы, «Зенит» из Петербурга и УНИКС из Казани. Евролига представляет собой европейский баскетбольный турнир, который проводится среди профессиональных мужских клубов из государств, являющихся членами «ФИБА Европа».

Военная операция на Украине проводится Вооруженными силами Российской Федерации с 24 февраля. Глава государства Владимир Путин указывал, что Москва осуществляют эту кампанию, чтобы демилитаризовать и денацифицировать данную страну.