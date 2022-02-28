Мединский: следующая встреча делегаций РФ и Украины пройдет на белорусско-польской границе

Новые переговоры с участием российских и украинских представителей пройдут в ближайшие дни. Местом встречи станет белорусско-польская граница, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Глава делегации РФ подчеркнул, что за пять часов они подробно прошли всю повестку, а также нашли точки соприкосновения, по которым смогли прогнозировать общие позиции.

«Следующая встреча состоится в ближайшие дни», — пояснил Мединский.

Россия ранее объявила о начале проведения специальной операции, направленной на защиту мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны ВСУ.