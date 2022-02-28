Пострадавшая от ВСУ семья из Донбасса рассказала главе российского ФБР о своей трагедии

Глава Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада побывала в московском Доме милосердия, который помогает пострадавшим от боевых действий детям Донбасса.

Дом милосердия является проектом международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». Его руководитель Ольга Демичева рассказала, что в Доме милосердия проживают и лечатся семьи с тяжелобольными и раненными детьми, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сергей Апресян рассказал главе ФБР свою трагическую историю. В 2015 году 12-летний мальчик подорвался на противопехотной наступательной гранате, которая осталась посреди жилого поселка после обстрела ВСУ. Теперь у парня нет руки и ноги. Он также получил осколочное ранение глаз. Около 20 минут подросток лежал на земле, а скорая не хотела его забирать, сославшись на то, что он не выживет. И только третья машина доставила 12-летнего мальчика в больницу, сообщается на сайте ФБР.

При этом семья Сергея обратилась к людям с просьбой не отчаиваться и верить в лучшее. Тэрада пообещала помочь с продвижением их иска в Европейский суд по правам человека, который поможет найти виновных и восстановить права пострадавших.