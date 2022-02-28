Советник главы офиса Зеленского анонсировал новый раунд переговоров России и Украины

Советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк подвел итоги переговоров Москвы и Киева. По его словам, делегации возвращаются домой.

Представители России и Украины будут готовиться к новому раунду переговоров. В понедельник, 28 февраля, они определили приоритетные темы и наметили их решение. Главным вопросом многочасовых переговоров было прекращения огня на Украине.

Встреча делегаций прошла в Гомельской области Белоруссии на фоне военной операции России в отношении Украины, которая началась утром 24 февраля. За эти дни в соседней стране российскими силами было уничтожено около тысячи военных объектов.