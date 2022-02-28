Четыре боксерские организации отказались от проведения турниров в России

Боксерские организации WBO, IBF, WBC, WBA заявили, что не будут проводить и признавать соревнования в России. Решение приняли 28 февраля.

Причиной подобного решения стала напряженная обстановка на территории Украины. Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции в Донбассе, нацеленной на освобождение населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны украинских властей.

Ранее МОК призвал международные спортивные федерации и организации отстранить от участия российских и белорусских спортсменов.