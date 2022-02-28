Армия Мали зачистила террористов в регионе Гао

Бамако, 28 февраля. Солдаты 1-го сектора операции «Малико» вместе с полковником Исса Багайоко вошли в город Тессит. Происходит укрепление боевых позиций в регионе Гао, по информации официальной страницы FAMa в сети Facebook.

По словам офицера, подразделение прибыло в район для оценки состояния беженцев, пострадавших от деятельности джихадистов. Мирные жители получают провиант и консультации от военных. Вскоре они смогут вернуться домой.

«Усиление позиций FAMa в Тессите необходимо для полной зачистки области. Ранее бойцам 1-го сектора "Малико" удалось ликвидировать 57 террористов и уничтожить около 20 единиц легкой техники», — сообщил полковник.

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Ранее африканские эксперты заявляли, что улучшение ситуации с безопасностью силами местных военных связано с сотрудничеством Москвы и Бамако. Также большую роль сыграла информация о прибытии в страну российских специалистов, причисляемых Западными СМИ с «ЧВК Вагнера».