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Переговорный процесс с участием представителей России и Украины завершился

Политика
/ Обновлено: 28 февраля 2022 19:20
Переговорный процесс с участием представителей России и Украины завершился

Российско-украинские переговоры подошли к концу. Обсуждения проводились в Гомельской области Белоруссии.

Об этом сообщают РИА Новости. По информации украинских СМИ, киевская делегация потребовала вывода российских войск. Отмечалось, что речь, в частности, шла о Крыме и Донбассе.

Сама встреча, по словам главы московской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, проходила при участии высокопоставленных лиц. Так, среди представителей Киева был министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее в Кремле заявили, что одной из целей спецоперации России по защите Донбасса является демилитаризация Украины. Подчеркивалось, что гражданскому населению ничего не угрожает.

#донбасс #украина #переговоры
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