Зеленский подписал официальное обращение к Евросоюзу о присоединении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал официальное обращение к Евросоюзу. Об этом говорится в сообщении Верховной рады.

Речь идет о заявке, которая предполагает рассмотрение вопроса о членстве какого-либо государства в ЕС. Ранее Зеленский обсудил этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Этим письмом Украина как европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, имеет честь подать заявку на членство в Европейском Союзе в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе», — следует из документа.

Возможность включения Украины в состав ЕС ранее оценил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, этого вопроса пока нет в повестке.