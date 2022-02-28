Вассерман объяснил, как Россия справится с введенными против нее санкциями

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие страны Запада вводят в действие антироссийские санкции, которыми они грозили Москве за начало специальной военной операции по спасению Донбасса. Однако Россия может с этим справиться.

Об этом в колонке для сайте РЕН.тв пишет известный публицист и телеведущий, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Американский президент Джо Байден, по его словам, как и обещал, не послал воевать за Украину ни одного солдата, но при этом он ввел запрет на взаимодействие США с Россией в первую очередь в финансовой сфере.

«Все долларовые расчеты Сберегательного и Внешнеторгового банков Российской Федерации будут заблокированы. Многие другие банки вовсе отрезаются от финансовой системы США. Кредиты любым банкам РФ будут выдавать не более чем на две недели», — перечислил эксперт новые санкции.

Подобные меры, по его словам, вводятся для того, чтобы бить Россию ее же руками, так как краткосрочные кредиты на срок не более двух недель нельзя использовать никак иначе, кроме как для биржевых спекуляций, которые подрывают устойчивость хозяйства страны.

Федеральное агентство новостей /

Однако, подчеркнул Вассерман, у российских банков есть ресурсы, чтобы преодолеть эти ограничения. Поэтому Запад вводит и другие санкции.

«Запрещен импорт в РФ многих видов высокотехнологичного оборудования. В частности, некоторых особо сложных видов электроники, — сообщает политолог. — Открытым текстом сообщаю: при должной целеустремленности мы можем года за три создать производство микросхем современнейшего уровня, но и уже имеющегося у нас производства хватит на покрытие львиной доли наших потребностей. Поэтому Запад пытается помешать нашим доходам».

Кроме того, Германия остановила процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2», хотя при этом европейские потребители увеличили закупку российского газа через газопроводы, проходящие по территории Украины и Польши.

По мнению Вассермана, когда европейцев «припрет», немецкие компании, которые почти полностью оплатили строительство нового газопровода, проложенного по дну Балтийского моря, выложив за него почти восемь миллиардов евро, заплатят и штраф в один миллион евро, который по законам ФРГ положен за использование трубы без сертификата.

ФБА «Экономика сегодня» /

А в это время Великобритания заявляет, что не успокоится, пока не разрушит экономику России.

«Открытым текстом желаю британцам понять, что их намерение несбыточно, и успокоиться», — отмечает эксперт.

А вот иностранных спортсменов, по его словам, жаль, так как Запад прикладывает усилия к тому, чтобы во многих видах спорта перенести из России запланированные здесь на текущий год международные соревнования.