Президент России подписал указ о специальных экономических мерах

Российский президент Владимир Путин подписал указ «о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Также глава государства запретил российским резидентам предоставлять зарубежные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами РФ. Экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022, гласит президентский указ.

Кроме того, устанавливаются особые правила выкупа акционерными обществами своих акций, а также упрощаются процедуры открытия счетов в банках и перевода средств между банками для физлиц.

Введение новых антироссийских санкций Западом началось после того, как Москва начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин объяснил ее защитой людей, подвергавшихся «геноциду со стороны киевского режима».