Правительство Украины является марионеточным. Об этом заявила украинка по имени Виктория в эфире французского телеканала.

Жительница украинского государства во всеуслышание заявила о том, что правительство Украины является марионеточным. Виктория добавила, что население страны живет в бедности. А сам украинский лидер Владимир Зеленский, по ее словам, находится очень далеко от демократии.

«Вы украинка и подтверждаете, что Зеленский – глава украинского государства, признанного мировым сообществом, во главе марионеточного правительства?» — уточняет ведущий программы.

Однако Виктория разбила надежды ведущего. Своим ответом ей удалось разрушить складную картину мира, которую так тщательно и скрупулезно собирали западные журналисты, и раскрыть неудобную правду о событиях в Киеве.

«Да, да. Марионетка. Это во-первых. Во-вторых, он не совсем демократичный человек. Четыре оппозиционных канала закрыты, есть журналисты, которых убили... есть вещи, о которых не говорят», — отвечает украинка.

Ранее бывший глава Украины Петр Порошенко высказал мнение по поводу действующего лидера страны и обвинил Зеленского в намерении стать настоящим диктатором. Слова экс-главы украинского государства приводят в материале на сайте 360tv.ru.