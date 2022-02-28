Лондон поддержал предложение Киев исключить Россию из Интерпола

Украина направила обращение в Исполнительный совет Интерпола и потребовала срочно исключить Россию из организации. Лондон не стал препятствовать такой инициативе.

Глава МВД Украины Денис Монастырский акцентировал внимание на том, что позиция украинского народа объясняется тем, что российское государство якобы нарушает основные принципы организации, а также злоупотребляет ее инструментами.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение начать вынужденную спецоперацию в Донбассе с целью защитить мирное население и демилитаризовать Украину. Несмотря на то, что Вооруженные силы РФ не совершают никаких действий в отношении гражданских объектов и жилых кварталов, остальные страны начали массово предлагать различные санкции и запреты в отношении государства.