Российским дипломатам в Исландии поступают угрозы после нападения на консульство РФ

Посол России в Рейкьявике заявил, что на консульство РФ в Исландии совершено нападение. В настоящее время в адрес дипломатов поступают угрозы.

Дипломатам из России на территории Исландии стали поступать угрозы после начала вынужденной спецоперации РФ по демилитаризации Украины и защите жителей Донбасса. Об этом заявил посол страны в Рейкьявике.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил, что у страны не было другого выбора. Минобороны РФ не наносит ударов по мирным гражданам. Спецоперация длится уже несколько дней. Российская и украинская делегация встретились на территории Белоруссии 28 февраля. На момент публикации заметки идет третий раунд переговоров, который может стать финальным.