Путин заявил Макрону, что националисты на Украине используют людей как живой щит

Президент России Владимир Путин рассказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону о действиях украинских националистов, которые прикрываются людьми во время спецоперации в Донбассе.

Во время беседы с Макроном Путин заявил, что от националистов исходит прямая угроза, потому что они используют гражданские лица в качестве живого щита. Российский лидер обратил внимание французского президента на то, что ВС РФ не наносят удары по мирному населению Украины.

О начале спецоперации по освобождению жителей Донбасса от оккупации украинских властей стало известно 24 февраля. Путин подчеркивал, что его решения носят миротворческий характер и направлены на окончание восьмилетней войны на Украине.