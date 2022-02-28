Мизулина заявила о 1,3 млн фейков в российском сегменте интернета о событиях на Украине

В русскоязычном сегменте Сети распространено более 1,3 миллиона фейков о событиях, которые происходят на Украине. Соответствующее заявление сделала глава Лиги безопасного интернета РФ Екатерина Мизулина.

Напомним, что на прошлой неделе Россия начала спецоперацию на Украине. В своем обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что целью военного мероприятия является денацификация и демилитаризация соседнего государства. Также российский лидер подчеркнул, что мирным жителя со стороны РФ ничего не угрожает, и удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры.