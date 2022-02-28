Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело после сожжения флага республики в Вильнюсе

Группа неизвестных сняла флаг Белоруссии со здания посольства республики в Вильнюсе и сожгла его. По данному факту Генеральная прокуратура РБ возбудила уголовное дело. Об этом надзорный орган заявил в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел днем минувшего воскресенья. По данным правоохранительных органов, на место флага Белоруссии злоумышленники повесили бело-красно-белое полотно.

Данное действие было воспринято как надругательство над исторической и культурной реликвией республики. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 130 УК РБ (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни). За свое деяние преступники могут получить до 12 лет лишения свободы.