Путин провел переговоры с президентом Франции Макроном

Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с французским коллегой Эммануэлем Макроном. О состоявшихся переговорах сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По информации Елисейского дворца, Макрон выступил за незамедлительное прекращение огня на Украине. Стороны также обсудили вопрос о сохранении гражданской инфраструктуры и доступа к автомагистралям в стране.

Макрон ранее заявил о намерении ввести новые санкции в отношении Москвы. Об этом он рассказал сразу после объявления об антироссийских рестрикциях со стороны Евросоюза. Так, в Брюсселе отмечали, что Россия столкнется с «беспрецедентной изоляцией».