Директор Музея Победы Александр Школьник прокомментировал сложившуюся ситуацию в Донбассе. По его словам, Киев на протяжении восьми лет игнорировал нацистские преступления против местных жителей.

Школьник призвал вспомнить историю и обратить внимание, что именно Россия всегда выступала за мир во всем мире. В то время как украинские власти предпочли просто не замечать происходящего в Донбассе.

«Один из наиболее драматичных итогов — запрет на национальную идентичность русскоязычного населения в Украине. И как следствие — решение людей ответить на эту несправедливость. Выбрать — свободу. 8 лет на Донбассе гибли люди, и что самое страшное, дети. Но многие западные политики это просто игнорировали», — заявил директор Музея Победы в беседе с «Ветеранскими вестями».

Также Школьник посоветовал всем тем, кто сейчас отказывается признавать право жителей Донбасса, освежить в памяти историю зарождения нацизма. Кроме того, он порекомендовал детальнее изучить вопрос с проявлением этой идеологии.

Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции 24 февраля. Она направлена на то, чтобы освободить жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских властей.