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Директор Музея Победы Школьник раскритиковал Запад за игнорирование нацизма на Украине

Общество
Директор Музея Победы Школьник раскритиковал Запад за игнорирование нацизма на Украине

Директор Музея Победы Александр Школьник прокомментировал сложившуюся ситуацию в Донбассе. По его словам, Киев на протяжении восьми лет игнорировал нацистские преступления против местных жителей.

Школьник призвал вспомнить историю и обратить внимание, что именно Россия всегда выступала за мир во всем мире. В то время как украинские власти предпочли просто не замечать происходящего в Донбассе.

«Один из наиболее драматичных итогов — запрет на национальную идентичность русскоязычного населения в Украине. И как следствие — решение людей ответить на эту несправедливость. Выбрать — свободу. 8 лет на Донбассе гибли люди, и что самое страшное, дети. Но многие западные политики это просто игнорировали», — заявил директор Музея Победы в беседе с «Ветеранскими вестями».

Также Школьник посоветовал всем тем, кто сейчас отказывается признавать право жителей Донбасса, освежить в памяти историю зарождения нацизма. Кроме того, он порекомендовал детальнее изучить вопрос с проявлением этой идеологии.

Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции 24 февраля. Она направлена на то, чтобы освободить жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских властей.

#донбасс #школьник #национализм
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