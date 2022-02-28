Британцы бурно отреагировали на введенные Западом санкции против России

Западные антироссийские санкции могут больно ударить по тем странам, которые их вводят, и в первую очередь по Великобритании, так как русские деньги глубоко проникли в британское общество.

Об этом в материале для британской газеты The Times рассуждает журналист Джеймс Форсайт, по словам которого у Великобритании и ее союзников есть возможности нанести по России эффективные санкционные удары, но за каждый из них придется дорого заплатить.

Как отмечает автор именно в тот день, когда британский премьер-министр Борис Джонсон отменил в стране все связанные с эпидемией коронавируса ограничения, страна столкнулась с новым вызовом – утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию на Украине.

По мнению Форсайта, этот шаг Москвы может привести весь мир к экономическому кризису.

Запад, который изначально знал, что он не будет воевать за Украину, рассчитывал использовать стратегию сдерживания России путем экономических ограничений.

Так Джонсон сразу пригрозил Москве широкомасштабными санкциями, которые могут нанести большой ущерб российской экономике, но до сих пор не были применены.

«Он (Борис Джонсон) и другие западные лидеры, безусловно, могут ввести санкции, от которых у России заслезятся глаза. Проблема состоит в том, что они вызовут слезы и у британцев тоже. А вот этот факт Джонсон воспринимает довольно неохотно», — отмечает журналист.

При этом, по его словам, задержка с решением о введении санкций против РФ имеет большое значение.

ФБА «Экономика сегодня» /

Высокопоставленные тори (представители консервативной партии) считают, что неспособность Джонсона на решительный шаг усугубляет у Кремля уверенность в пугливости Запада, пишет Форсайт. Очевидно, что принятие мер, способных нанести ущерб России, не будут популярными у западного населения, так как вызовут резкий скачок цен на энергоносители, сделав дорогим у3довольствием обогрев дома и заправку автомобиля, а инфляция продолжит подстегивать рост цен. Но правительства западных стран должны подготовить к этому своих избирателей.

«Джонсон правильно говорит о необходимости снижения зависимости от российской нефти и газа. Тем не менее, суровая правда заключается в том, что Запад в настоящее время покупает эти энергоресурсы на 700 миллионов долларов в день», — подчеркивает журналист.

И в то же время, по его словам, российские власти подготовились к данному историческому моменту, накопив 630 миллиардов долларов золотовалютных резервов, что позволяет Москве считать, что РФ справится с любыми санкциями, которые могут быть против нее введены.

Если Запад по-настоящему решит бойкотировать российские нефть и газ, полностью отказавшись их покупать, это продемонстрировало бы России, какой ущерб она наносит себе своими действиями, считает Форсайт. Но правда это привело бы к колоссальному скачку цен на те запасы углеводородов, которые останутся в западных странах, вынужденно признает он.

Таким образом Европе необходимо найти альтернативные источники поставок, и если это произойдет – не важно, перейдет ли Европа полностью на возобновляемые источники энергии, или на американский сжиженный природный газ, она сможет больше не возвращаться в объятия России, подчеркивает журналист.

pixabay.com /

Под материалом Джеймса Форсайта пользовали устроили бурное обсуждение последних событий в мире, в том числе российской спецоперации по защите Донбасса, и мер по ее сдерживанию, которые пытается предпринимать коллективный Запад.

Так пользователь Caroline Buck считает, что те, кто не готов лично взять в руки автомат, не должны предлагать другим людям воевать за «такое коррумпированное государство как Украина».

В то же время JJ Smith напоминает, что Борис Джонсон так и не смог ничего поделать с «русскими деньгами» не только в Лондоне, но и в своей консервативной партии.

«Не будьте глупцами. Путину нужен всего лишь Донбасс и нейтральная Украина. А вообще-то он легко может поставить нас на колени, отключив нам газ. Я постоянно говорю: "Если даже Путин плохой, он совсем не глупый"», — пишет Bill Carson.

Федеральное агентство новостей /

А Pussycat Riot спрашивает у автора материала, готовы ли простые британцы платить за санкции Лондона против Москвы, и тем более, готова ли консервативная партия к тому, что ее финансовые связи с русскими олигархами и их активами получат огласку? Именно об этом сейчас должны писать британские журналисты, считает пользователь.

По мнению M Teharni, российские власти уже давно просчитали все возможные санкции и их последствия, и привели в действие смягчающие меры.

А Kieran Walker отмечает, что Великобритания, вместо того, чтобы сажать на своей территории больше пшеницы, отдала все поля под солнечные батареи. По мнению пользователя, возможно, стране следовало бы набурить побольше скважин в Северном море, но только без новомодных принципов ESG "экология, социальная политика и корпоративное управление", с которыми ничего не получится. С неумной государственной политикой британских властей каши не сваришь.

При этом Crowcrag напоминает, что Британия больше не играет никакой роли на мировой политической арене, ее армия в жалком состоянии, а Лондон полагается на российские деньги и российскую энергию. Поэтому те, кто думает, что Британия может высадить на Украине свои войска, сильно заблуждаются.

А пользователь marks отмечает, что несмотря на рассуждения об успехе Великобритании во Второй мировой войне, главным условием этого успеха был Советский Союз.

Global Look Press / facebook.com / Christoph Soeder / dpa, @GeneralStaff.ua

По мнению пользователя DamienT, Британия сама поставила удовлетворение своих продовольственных, промышленных и энергетических потребностей в зависимость от внешних поставщиков, и во многом это произошло из-за того, что она пыталась притворяться устойчивой и экологичной. Но теперь за это притворство придется заплатить большую цену, и к тому же серьезно навредить своей природе.

«О чем вы говорите?! По крайней мере, четверть нынешнего кабинета министров получала пожертвования от тех русских, которые, в большинстве никогда не выдержали бы процедуру прохождения проверки по ордерам о необъяснимом богатстве, о которой тут говорит г-н Форсайт. Именно поэтому эта процедура еще ни разу не применялась ни к одному россиянину и, вероятно, никогда не будет применена», — считает Good Wort.

А пользователь Gerard Pereira обратил внимание на то, что пока Запад грозит России санкциями, страны БРИКС – Китай, Индия и Бразилия ни словом не осудили российскую спецоперацию на Украине. Более того, эти страны являются экономическими партнерами РФ и торгуют с ней в местной валюте.

«Настоящая комедия будет тогда, когда российские благотворители, финансировавшие консерваторов, поймут, что им нечего терять, и начнут называть имена и суммы!», — предсказывает Happy Smiley People.

Федеральное агентство новостей /

А пользователь trevor crow, что пришло время игр для взрослых, и если британские власти решатся на жесткие меры, жителям Великобритании надо подготовится к отключению света и отопления, и забыть о библиотеках, свободе и демократии.

Но, отмечает trevor crow, ничего этого к вящему сожалению не произойдет, так как британские министры признают, что у Запада нет замены для российских нефти и газа. Поэтому они сосредоточат свои усилия на том, чтобы высвободить ресурсы из мировых запасов и направить их на снижение цен.