Россия все восемь лет призывала мир дать отпор планомерному уничтожению населения республик Донбасса. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат задалась вопросом, где были все страны и общественность в течение восьмилетней войны в Донбассе. Захарова недоумевает, как они осудили убийство нескольких тысяч человек за эти годы.

«Россия все эти годы призывала мировое сообщество дать отпор планомерному уничтожению населения Донбасса. Это миллионы человек, которые каждый день теряли близких и жили в подвалах, прячась от обстрелов», — подчеркнула представитель МИД в Telegram-канале.

Захарова уточнила, что Россия не начала войну, а заканчивает ее на фоне отказа Запада вести переговоры и приветствия агрессивных заявлений со стороны Украины.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Глава государства также объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины, которая в течение восьми лет обстреливала республики Донбасса.