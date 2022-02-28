В США предсказали поражение Запада на Украине

Военная операция на Украине приведет к сокрушительному поражению НАТО на мировой арене. К такому выводу пришли американские эксперты издания Newsweek.

По их мнению, начатая президентом России Владимиром Путиным военная операция по денацификации и демилитаризации Украины показала настоящие возможности ВС РФ.

«Россия снова оказалась в центре всеобщего внимания – как страна, которая с помощью своей военной мощи демонстрирует, что она до сих пор является великой державой», — считают эксперты.

Кроме того, они усомнились в возможности США и европейских стран удерживать инициативу во внешней политике. Так, в частной беседе один из американских чиновников рассказал, что после падения нынешнего режима в Киеве у Соединенных Штатов не останется возможности поддерживать оппозицию России.

Ранее полковник российской полиции Александр Головашкин рассказал о последствиях принятия решения президента Украины Владимира Зеленского о привлечении в украинскую армию уголовников и рецидивистов. По его мнению, заключенные в рядах военнослужащих ВСУ могут подорвать боевой дух «законопослушных» солдат и могут привести к увеличению фактов мародерства.