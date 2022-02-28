Международная федерация тхэквондо сообщила о лишении Путина черного пояса

Президента России Владимира Путина лишили черного пояса по тхэквондо. Об этом сообщает Международная федерация тхэквондо.

Причиной лишения президента России черного пояса, наделявшего его званием великого мастера, стала ситуация на Украине. Также в Международной федерации тхэквондо отметили, что российским и белорусским спортсменам будет запрещено использовать национальную символику на соревнованиях.

Владимир Путин получил черный пояс в 2013 году. Глава государства проводил открытую тренировку по дзюдо, а также принимал участие в написании книги «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным».