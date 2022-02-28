МОК: спортсмены из России и Белоруссии не должны участвовать в международных соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что спортивные федерации и организации должны рассмотреть вопрос отстранения от участия в планетарных турнирах спортсменов из России и Белоруссии.

Соответствующее заявление представители международной организации сделали днем 28 февраля. При этом в МОК отмечают, что спортсмены или команды РФ и Белоруссии все же могут допускаться до соревнований, но только под нейтральным статусом.

Ранее в ФИФА уже приняли решение о запрете России проводить матчи на своей территории. Футбольные клубы страны могут участвовать в играх на нейтральном поле. Такая санкция в отношении российских футболистов была принята после начатой спецоперации по защите Донбасса с участием ВС РФ.