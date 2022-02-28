Великий русский классик Федор Достоевский описал происходящие на Украине события 145 лет назад в своем труде «Дневник писателя». Он предвидел устремления освобожденных славян в Европу и последствия их русофобии.

Он утверждал, что после распада славянских народов они станут самыми яростными ненавистниками России, будут ей завидовать и клеветать. При этом Достоевский признавал, что это естественное развитие событий и по-другому быть не может. Не стоит ждать благодарности от славян, они слишком хотят попасть в Европу. Украина будет пропагандировать властолюбие Российской державы, с этих обвинений освобожденные славяне начнут свою новую жизнь.

«Они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее», — писал классик мировой литературы.

Славяне убедят себя, что они ничем не обязаны России, от властолюбия которой их спас Запад. Достоевский написал, что эти страхи будут мучить украинцев более 100 лет.

«Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации», — предвидел классик.

А все потому, что до потери личности будут стремиться в Европу, «заразятся формами, политическими и социальными». При этом освобожденные славяне будут вечно ссориться, интриговать друг против друга, а мирить всех придется России. Ведь именно к ней обратятся за помощью в минуту нужды. Ведь Европа — это угроза их единству, а Россия, наоборот, укрепляет его. Достоевский был уверен, что наступит момент, когда славяне признают, что именно Россия является связующим звеном для всех.

«России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае», — писал Достоевский.

Такое пророчество русский классик сделал за 145 лет до нынешних событий, но его слова пугают своей точностью. Стремление Украины в Европу, русофобия, отношение к истории и памяти — все это привело к эскалации конфликта в Восточной Европе.