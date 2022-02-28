Комендантский час в Киеве с 28 февраля будет действовать с 8 вечера до 7 утра

Власти Киева внесли изменения в часы действия комендантского часа. С 28 февраля он продлится с 20:00 до 7:00, передвигаться по городу без пропуска в это время запрещено.

Спецпропуска нового образца Военного коменданта выдаются только для транспорта, передвигаться пешков в вечернее и ночное время запрещено. Выданные ранее пропуска считаются недействительными.

Власти Киева сообщили, что гражданские лица, которые будут замечены на улицах города в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться диверсантами и разведчиками врага.

Исключением для выхода из дома в ночное время является воздушная тревога, в этом случае можно проследовать в ближайшее укрытие.

Вооруженные силы России проводят спецоперацию на территории Восточной Европы. Цель данной меры — демилитаризация Украины. Решение об этом 24 февраля принял президент России Владимир Путин, он заявил, что Киев не оставил Москве другого выхода.