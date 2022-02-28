Доктор Мясников заявил, что гомеопатия позволяет снизить применение антибиотиков

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о пользе применения гомеопатии. По его словам, она позволяет снизить необходиимость антибиотиков.

Дети болеют ОРВИ чаще взрослых, предупредил медик. При этом в зависимости от возраста ребенок может переболеть и шесть-семь раз за год. Лекарственная нагрузка может оказаться непосильной для детей. Именно поэтому в некоторых случаях имеет смысл обратиться к гомеопатии.

Мясников напомнил, что во многих государствах гомеопатические средства проходят обязательную сертификацию. Их широко применяют для лечения респираторных вирусных болезней. Однако речь не идет о запущенной стадии, когда уже нужно принимать антибиотики. Гомеопатические препараты лишь позволят избежать ее наступления. Мясников заявил, что это особенно полезно в составе комбинированной терапии.