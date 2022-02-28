Сотрудников РБК экстренно эвакуировали из офиса из-за «минирования»

Московский офис редакции РБК опустел днем 28 февраля. Сотрудники мультимедийного холдинга экстренно покинули здание, как только секретарю группе компаний поступило сообщение о «минировании».

Все люди высыпали на улицу после получения тревожного сообщения. Вместе с сотрудниками РБК из здания поспешили выйти и работники Wildberries. Люди трудились в офисе, расположенном по соседству.

В настоящий момент обстоятельства инцидента изучаются. Представители РБК направили соответствующее обращение в правоохранительные органы.