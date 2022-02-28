Политолог Ветренко указала на страх НАТО перед открытым противостоянием с Россией

НАТО использует Украины для противостояния с Россией, чтобы не воевать с Москвой своими руками. Так считает политолог Инна Ветренко.

Профессор вместе с другими гостями политклуба «Ассиметричные ответы» обсудила украинский кризис. Журналисты попросили ее оценить возможность открытого противостояния России и НАТО. По словам Ветренко, американский президент Джо Байден уже ответил на этот вопрос.

«На мой взгляд мы получили ответ на ваш вопрос, когда и Байден, и страны НАТО заявили, что они не будут вводить свои войска на территорию Украины. Это был первый шаг», — обратила внимание политолог.

Западный блок боится открыто противостоять России, поэтому использует различные методы давления на Москву. Украина получает вооружение, что уже является опасным участием НАТО.

Ранее о возможном вступлении Финляндии в НАТО сообщал телеканал «360». Этот вопрос рассмотрит парламент страны.