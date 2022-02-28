Связь бизнесмена Евгения Пригожина с любыми организациями под названием «Вагнер» или «ЧВК» в очередной раз не подтвердилась. Как сообщает пресс-служба «Конкорда», соответствующее расследование юристов компании привело в Германию.

Юристы «Конкорда» в рамках гражданского иска к ЗАО «Эхо Москвы» запросили у всех компаний с названием «Вагнер» опровержение связи предпринимателя с любыми организациями, содержащими в наименовании это слово и аббревиатуру «ЧВК». В результате полученных ответов был проведен анализ. Выяснилось, что компании с таким названием принадлежат крупнейшему немецкому автомобильному холдингу VAG. Штаб-квартира организации расположена в Германии, в Вольфсбурге.

«Напоминаем, что Рихард Вагнер также был великим немецким композитором. Круг замкнулся», — добавили в пресс-службе «Конкорда».

Компания также выразила надежду на то, что прозападные СМИ проведут собственное независимое расследование, чтобы жители всего мира, наконец, узнали правду.

Ранее Евгений Пригожин подал иск против «Эха Москвы» в связи с распространением недостоверной информации о якобы связи предпринимателя с «ЧВК Вагнера». Бизнесмен потребовал признать публикации не соответствующими действительности.