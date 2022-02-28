Глава ЦБ РФ анонсировала «нестандартные» меры борьбы с санкциями

Финансовая система России столкнулась с нестандартной ситуацией, решение которой требует нестандартных мер, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Она сообщила, что все российские банки продолжают выполнять свои обязательства перед клиентами. Набиуллина подчеркнула, что кредитные организации имеют достаточный запас средств для работы в условиях санкций Запада.

Центробанк РФ ранее принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Как объяснили в ЦБ, эта мера должна помочь экономике России справиться с внешними вызовами в виде очередных западных санкций.