Решение президента Украины Владимира Зеленского перейти к практике штрафбатов было весьма предсказуемым, однако реальной пользы оно ВСУ не принесет. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился зампредседателя Общероссийского движения «Сильная Россия», полковник полиции Александр Головашкин.

По мнению Зеленского, привлечение в армию уголовников и рецидивистов с боевым опытом будет полезным «с точки зрения защиты» Украины.

«Решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. Украинцы с реальным боевым опытом смогут загладить свою вину в горячих точках», — заявил слуга народа.

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Герой России Александр Головашкин считает, что никакой хитрости в решении Зеленского нет. К примеру, штрафные батальоны активно задействовались во время Великой Отечественной войны. Впрочем, в нынешней ситуации их эффективность можно поставить под сомнение — на общую картину военного конфликта на Украине привлечение осужденных не повлияет.

«Помимо опыта ведения боевых действий должен быть моральный дух и желание победить. Осужденный чаще всего зол на действующую власть, он считает себя невиновно пострадавшим. Вряд ли у него есть большое желание бежать в атаку. К тому же в зависимости от наказания проще отсидеть срок и выйти на свободу, а не погибнуть на передовой в роли "пушечного мяса". Мотивации у таких людей будет немного», — предположил Головашкин.

Собеседник «ПС» также обратил внимание, что заключенные в рядах военнослужащих ВСУ могут подорвать боевой дух «законопослушных» солдат. При этом арестанты будут «действовать сами по себе» и игнорировать приказы военных командиров, заключил Головашкин.

В сложившейся ситуации власти Украины все чаще прибегают к сомнительным и даже запрещенным «приемам». Подробнее о том, как украинские солдаты применяют против российских миротворцев фосфорные боеприпасы, запрещенные конвенцией ООН о негуманном оружии, вы можете прочитать в нашем материале.