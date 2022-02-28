Кедми отреагировал на приказ Путина привести ядерные силы РФ в боевую готовность

Ответом России на истерику Запада из-за спецоперации по защите Донбасса на Украине стало приведение в боевую готовность сил ядерного сдерживания.

Об этом в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-2» заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, комментируя приказ президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания российских ВС в особый режим боевого дежурства.

Этот шаг, считает Кедми, продолжает линию, начатую Москвой примерно неделю назад, когда она проверила свои Стратегические ядерные силы в ходе учений. И теперь Россия, приведя силы сдерживания в боевую готовность, прошла последний этап перед готовностью к их немедленному применению, ответив таким образом на истерию и угрозы со стороны Запада.

«Сейчас второй этап. Силы проверены, взведены и готовы. Сегодня их перевели в состояние предвоенной боевой готовности. Игры кончились. Россия идет на «вы» в полном смысле этого слова, оценивая все санкции, угрозы и истерию как необъявленную войну. Объявленная война, необъявленная – на войне как на войне», — заявил израильский политолог.

Россия начала в Донбассе военную спецоперацию и инициировала переговоры с США по гарантиям безопасности. Стратегический аргумент Москвы демонстрирует ее готовность идти до конца, и в ближайшем будущем, убежден Кедми, РФ сделает новые ходы, которые окажутся для коллективного Запада такой же неожиданностью, как и уже сделанные. Это неизбежно, так как Россия намерена добиться успеха в обеспечении ее внешней безопасности и для этого она использует все доступные ей средства.

«Нынешняя реакция очень адекватна в логике российского государства. И это только один шаг. Будут еще шаги, другие, еще более неожиданные, не менее эффективные. Это показывает, что Россия не собирается ни сдаваться, ни отступать. Ничего подобного, — подчеркнул Яков Кедми. — Она будет идти до конца, потому что, как я сказал, Россия не может себе позволить не добиться успеха на Украине и в реализации ультиматума, предъявленного США. Я не думаю, что кто-то здесь на это пойдет».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, в ходе которого и было озвучено решение главы государства перевести силы сдерживания в режим особого боевого дежурства.

Причиной для этого решения стала агрессивная риторика стран Североатлантического альянса в адрес России.

В ООН в ответ на этот шаг российского руководства заявили о немыслимости самой идеи использования ядерного оружия в ходе вооруженного конфликта.