Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) ведут успешную наступательную операцию при поддержке вооруженных сил РФ, говорится в сообщении Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, группировка войск ЛНР смогла продвинуться вперед на 23 километра. Военные республики освободили населенные пункты Новая Астрахань и Боровеньки.

Минобороны РФ ранее пообещало положить конец непрекращающимся угрозам со стороны киевского режима в адрес россиян и жителей Донбасса. Министерство напомнило, что в результате обстрелов ВСУ за восемь лет боевых действий в Донбассе погибло более 14 тысяч человек.