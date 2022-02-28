Росавиация сообщила о закрытии неба для 36 государств

Россия закрыла воздушное пространство для 36 западных стран на фоне обострения ситуации на Украине. Об этом сообщили в Росавиации.

Запрет России коснулся 28 европейских государств и восьми стран, которые не входят в ЕС. Речь идет о Германии, Австрии, Италии, Кипре, Чехии, Эстонии, Албании Канаде, Норвегии и других. Ведение Москвой ограничений на международные авиаперелеты стало зеркальными мерами, которые последовали за санкциями Запада.

Вооруженные силы Украины ранее открыли огонь по территориям Донецкой и Луганской народных республик. Россия в ответ на эту агрессию объявила военную спецоперацию для помощи Донбассу. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Киев вынудил Москву пойти на такую меру.