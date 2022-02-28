Минобороны: взятые под контроль ВС РФ города Украины продолжают жить в обычном режиме

Населенные пункты, перешедшие под контроль Вооруженных сил России в результате проведения военной спецоперации, продолжают жить в обычном режиме. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Представители ведомства подчеркнули, что в настоящее время во взятых под контроль населенных пунктах продолжают функционировать объекты жизнеобеспечения. Кроме того, свою работу продолжает и общественный транспорт. Обеспечением правопорядка занимаются городские администрации по договоренности с командованием российских войск.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе в ходе своего телевизионного обращения, вышедшего в эфир российских телеканалов 24 февраля. Она направлена на защиту населения Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства подчеркнул, что ее проведение стало вынужденной мерой, Киев не оставил Москве иного выбора.