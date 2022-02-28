Минобороны РФ: кровопролитию со стороны Киева необходимо было положить конец

Министерство обороны России заявило, что Киев на протяжении восьми лет проводил планомерное уничтожение жителей Донбасса. Поэтому Российская Федерация была вынуждена вмешаться.

В Минобороны отметили, что из-за киевского режима в Донбассе, начиная с 2014 года, погибло более 14 тысяч человек, среди этого числа несколько сотен детей. Именно поэтому Россия приняла решение вмешаться в ситуацию.

«Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает», — отметили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции в Донбассе утром 24 февраля. Она направлена на освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны украинских властей.