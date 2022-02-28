США приостановили работу посольства в Белоруссии

Работа посольства Соединенных Штатов в Белоруссии приостановлена. Об этом сообщили в американском Государственном департаменте.

Внешнеполитическое ведомство также разрешило сотрудникам посольства в Москве, которые не задействованы в оперативной работе, добровольно покинуть Россию. Они могут забрать с собой членов семьи. Диппредставительство в РФ продолжает работу.

МИД России ранее сообщил, что не будет отзывать своих дипломатов из стран Евросоюза. Москва ранее эвакуировала всех сотрудников посольств и консульств с Украины. На данный момент в соседней стране не осталось ни одного российского представителя.