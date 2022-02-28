В Tencent сообщили о «четком сигнале» Путина для Запада на фоне ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин направил в адрес США и НАТО сигнал о невмешательстве в спецоперацию на Украине. Об этом сообщил китайский информационный портал Tencent.

После объявления российским лидером специальной военной операции на Украине западные лидеры начали реализовывать всевозможные санкции. Руководство РФ подготовилось к такому развитию событий заранее. Пересказ статьи предоставили корреспонденты «ПолитРоссии».

По словам китайских аналитиков, действия США и НАТО начали вызывать тревогу у представителей российской власти. В Великобритании одобрили отправление англичан на территорию Украины в качестве добровольцев, а Германия заявила о передаче украинским властям противотанковых орудий и ракет. Глава Украины Владимир Зеленский тоже отличился, объявив о создании иностранного легиона.

В ответ на замаскированное участие Запада в ситуации в Донбассе президент России Владимир Путин перевел силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Действия российского лидера заставили лидеров хорошо подумать над своими дальнейшими шагами.

«Этим шагом Путин послал четкий сигнал. Российский президент предупреждает Соединенные Штаты и весь Запад не действовать опрометчиво и не пытаться вмешаться в спецоперацию на Украине. В то же время он также обеспечил «ядерную защиту» для мирных переговоров», – пишут в Tencent.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что Россия оказалась готова к введению западных ограничений. Об этом сообщили на сайте 360tv.ru.