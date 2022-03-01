«Копье Запада». Европу предостерегли от вмешательства в спецоперацию РФ на Украине

Вмешательство военнослужащих из европейских стран в конфликт на Украине даже в качестве «инструкторов» будет расцениваться Россией как официальное вступление Запада в войну с РФ. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Напомним, после начала военизированной спецоперации России по защите мирных жителей Донбасса Евросоюз взял несколько дней на определение стратегии дальнейших действий. Накануне вечером европейские дипломаты все-таки договорились о помощи Украине. В частности, они одобрили «беспрецедентные» поставки оружия в Киев на сумму более $500 млн, а также пообещали оснастить ВСУ новыми боевыми самолетами.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

По словам собеседника «ПС», в случае прямого вмешательства Запада в миротворческую миссию на Украине, в адрес европейских государств традиционно последует устное, но «жесткое» предупреждение из Москвы. Политолог надеется, что этого будет достаточно, чтобы «отрезвить» представителей европейского истеблишмента. В противном случае Россия готова перейти от устных предупреждений к более радикальным мерам.

«Мы понимаем, что Украина в данном случае является геополитическим копьем Запада. В случае их [Европы] вступления в войну, это будет уже не формальное противостояние России и Украины, а официальное противостояние Запада и России. А это предполагает, что угрозу применения ядерного оружия нельзя исключать. Об этом Владимир Владимирович Путин уже заявлял и, надеюсь, многих это заставит задуматься», – объяснил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Скориков также подчеркнул, что после завершения спецоперации армии РФ на Украине, все, кто был вынужден бежать из родной страны от властвующих националистов, получат, наконец, возможность вернуться домой.

Ранее замглавы общественной организации «Боевое братство», военный публицист Вячеслав Калинин рассказал, почему западные страны закрывают глаза на применение химоружия со стороны Украины. К примеру, ВСУ обстреляли аэродром Гостомель фосфорными бомбами, использование которых запрещено конвенцией ООН.