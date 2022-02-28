Представители России и Украины начали переговоры в Белоруссии. Многие украинцы выступили за урегулирования кризиса.

Недавно началась специальная военная операция России в Донбассе. Предполагается, что стороны обсудят именно этот вопрос. Федеральному агентству новостей удалось узнать мнению украинцев по этому поводу.

Андрей З. из Харькова считает, что стороны не смогут договориться. По его словам, киевские дипломаты неоднократно демонстрировали заинтересованность в этой встрече. При этом киевлянка Лина М. надеется, что переговоры приведут к прекращению боевых действий. После между Россией и Украиной уже начнется настоящая дипломатическая работа. Аналогичное мнение выразили пользователи в соцсетях.

«Лишь бы обе стороны пошли на компромисс. Никакие политические амбиции не стоят человеческих жизней», — считает Yuri PinaeV.

«Конечно, нет. РФ поставит условия сложить оружие, а Зеле не разрешат этого сделать его хозяева», — отметил Евгений Гусь, отвечая на вопрос, смогут ли стороны договориться.

Многие сошлись во мнении, что украинские политики не могут пойти на разоружение. Причиной являются националисты и западные "друзья", которые после отправят их на скамью подсудимых.

Телеканал «360» ранее информировал, что представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему помощник президента Владимир Мединский возглавляет делегацию России в переговорах с Украиной.