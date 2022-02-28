Минобрнауки предложит отчисленным за рубежом студентам продолжить обучение в вузах России

Российские студенты зарубежных вузов, отчисленные из-за обострения ситуации на Украине, смогут продолжить обучение в ведущих университетах РФ. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова накануне объявила, что европейские учебные заведения начали отчислять российских студентов. Высшая школа экономики (ВШЭ) объявила, что готова принять их в своих стенах для продолжения обучения.

Россия была вынуждена начать военную спецоперацию для помощи Донбассу после того, как Киев открыл огонь по территориям Донецкой и Луганской народных республик. Действия Москвы направлены на предотвращение глобального вооруженного противостояния.