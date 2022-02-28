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Власти Португалии принудительно развернули летевший за российскими туристами самолет

Общество
Власти Португалии принудительно развернули летевший за российскими туристами самолет

Португальские власти принудительно развернули в воздухе самолет, который летел за туристами на Мадейру, сообщили в посольстве России.

По данным российской дипмиссии, инцидент произошел 27 февраля. Рейс «Уральских авиалиний» направлялся в Португалию за путешественниками из России, однако самолет развернули местные власти. Страна решила без какого-либо предварительного уведомления закрыть свое воздушное пространство для российской авиации.

«Группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой», — гласит сообщение.

Российские дипломаты работают над организацией возвращения туристов в Россию. Росавиация, МИД и Ростуризм планируют составить график вывозных рейсов для россиян из стран Европы домой.

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