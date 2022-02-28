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Bild: УЕФА исключит «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы

Спорт
Bild: УЕФА исключит «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен исключить российский футбольный клуб «Спартак» из розыгрыша Лиги Европы 2022 года. Об этом сообщили журналисты издания Bild.

Красно-белые должны были выйти на футбольное поле вместе с игроками немецкого «Лейпцига» в 1/8 финала турнира. Однако исключение московского ФК из европейской Лиги ознаменует автоматическую победу футболистов из Германии и их дальнейшее прохождение в 1/4 финала, говорится в сообщении Bild. Аналогичная информация приводится в немецкой версии Sky.

Ранее российский футбол попал под запрет на проведение домашних матчей на территории страны. Соответствующее решение приняли в ФИФА. В ближайшее время национальные команды смогут играть только на нейтральной территории.

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