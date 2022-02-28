ЕС потребовал получения виз от обладателей российских дипломатических паспортов

Обладателей российских дипломатических паспортов обязали получать визы для въезда в Европейский союз. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал очередные антироссийские ограничения ЕС. По словам Иванова, вводится выдача виз по дипломатическим паспортам.

«Ранее обладатели дипломатических паспортов в безвизовом режиме ездили и с той, и с другой стороны», — поделился замглавы МИД с журналистами 28 февраля.

Евросоюз пока не объявлял о полном запрете на выдачу виз гражданам РФ, уточнил Иванов.

Ряд стран ЕС ранее ввели санкции в отношении России на фоне спецоперации по демилитаризации Украины. В Кремле объяснили, что страна подготовилась к такому сценарию развития событий.